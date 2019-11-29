На Южном Урале состоится Форум рабочей молодежи

С 30 ноября по 1 декабря 2019 года на базе детской загородной здравницы ММК «Уральские зори» в районе озера Банного состоится обучающий форум-семинар для актива советов молодых специалистов промышленных предприятий Челябинской области «Снежный ком».

В традиционном мероприятии, которое пройдет уже в 11 раз, примут участие 60 молодых специалистов, представляющих 20 промышленных предприятий региона. В их числе Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский металлургический комбинат, «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и другие.

Организатором мероприятия выступит Магнитогорская городская молодежная общественная организация «Союз молодых металлургов» ПАО «ММК» при поддержке Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики Министерства образования и науки Челябинской области.

Основной целью мероприятия является развитие личностного потенциала специалистов предприятий, работающих с молодёжью, а также создание условий для обмена опытом и выстраивания взаимодействия между молодыми сотрудниками предприятий. Активистов ждут лекции, мастер-классы, командные соревнования и развлекательная программа. Участникам расскажут о коммуникации и конфликтологии. Их научат вести переговоры, разрешать конфликты в коллективе, обучат навыкам совместной работы над проектами. Все это они смогут применить в своей дальнейшей работе. В программе мероприятия – экскурсия на производственную площадку ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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