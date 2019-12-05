Самые крутые слухи недели: рокировочки

Конъюнктурная должность

Говорят, недавно побывавший в регионе Виктор Христенко ( он как- то слишком активно участвует в совместном с ЮУрГУ проекте, известном как « умный город») замолвил перед некоторыми влиятельными приятелями в Че и ЧО словечко за свою давнюю почитательницу – экс-комсомольскую функционерку, экс-журналистку (после упразднения ВЛКСМ), ныне – одну из менеджеров ЮУрГУ Людмилу Шестеркину. На предмет продвинуть бабушку аж на пост руководителя местной Общественной Палаты.

Мол, на таких местах всегда размещают заслуженных пенсионеров, а Людмилу Петровну лучше бы все-таки как-то вытолкнуть из вуза, пока она со своими конъюнктурными проектами не сорвала очередное международное академическое мероприятие. Как это уже было с пресловутым международным «столыпинским форумом» (главным драйвером которого и консультантом ректора по «евразийству» была именно Шестеркина), который ввиду грубых идеологических ошибок нарочито проигнорировала высокая как раз международная сторона – азиатская.

Кроме того, говорят, Виктора Борисовича сильно раздражают поклонницы из землячек, что при каждом удобном случае пытаются продемонстрировать своему нынешнему начальству давнюю дружбу с «самим» Христенко.

Пока непонятно, насколько «просьба» ВБХ осуществима, поскольку у губернатора Текслера прослеживается явная тенденция на публичные должности ставить ему лично симпатичных персон. В данном случае – Олега Гербера, «выписанного» Алексеем Леонидовичем на местное ТВ с севера. А еще говорят, как о возможной кандидатуре (на замену Дубровина), о бывшем мэре Че – Вячеславе Тарасове.

Вася, давай!

К слову, о предпочтениях нового губернатора ЧО. Говорят, что, несмотря на то, что в финал конкурса на соискание должности главного челябинского архитектора прошли два челябинца (Павел Крутолапов, Кирилл Кугаевский) и свердловчанин (Владимир Спиридонов, который и считается главным фаворитом конкурса и Котовой), назначен челябинским «Бетанкуром» может быть совершенно другой специалист – Василий Большаков, бывший старший преподаватель одной из кафедр архитектурного факультета ЮУрГУ, «попавший в зрачок» Текслеру как фигура кретивная, современная и покинувшая Че при Дубровском, ввиду архитектурной бесперспективности города и его властей.

Как известно, нынешняя кадровая архитектурная катавасия инициирована именно Текслером, который отверг план команды Ющенко по изменению челябинской «внешности». Поэтому нынешний глава региона, для которого вопрос преображения Че – принципиальный, как то сомневается, что областной центр нужно преображать на уровне Надымы, Ноябрьска или Ревды – прежних мест работы фаворита архитектурной гонки Владимира Спиридонова.

Кроме того, Текслеру кажется выигрышным челябинское происхождение Большакова (т.е. его личная заинтересованность в изменении облика малой родины за двадцать лет – что подразумевает генплан, что «завернул» глава региона) и как минимум, компетентной позиция архитектора (он, кстати, ровесник Спиридонова – г.р. 1982) касательно развития и создания агломераций.

Эх, дороги!

Гилев, как говорят, отнюдь не последний северный кадр, рекрутируемый на госслужбу в ЧО новым челябинским губернатором. Сейчас идут консультации – назначить ли норильчанина Харченко заместителем Тупикина или уж сразу сделать соратника губернатора региональным миндорхозом (кинув таким образом нынешнего первого зама министра Ивана Белавкина). Впрочем, если товарищ губернатора и станет министром, Белавкин так и останется на своей должности.

Ох и ах!

А вот в идейном блоке вице-губернатора Векшина (где заявлена перезагрузка и куча работы по продвижению в местное ЗакСо «нужных» депутатов), кроме лиц, что при Дубровском «работали с территориями» (весьма неэффективно, честно говоря), заменят и сотрудников собственно идеологического звена. По слухам, сейчас решают брать – не брать в команду: политолога Андрея Лаврова, журналистов – «летунов» Владимира Васина, Романа Грибанова, Михаила Пинкуса, Айвара Валеева и Дмитрия Моргулеса. Впрочем, по другим источникам, среди «акул пера» тоже устраивают конкурс – аппарат администрации, чай, не резиновый.

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Челябинск. Другие новости 05.12.19

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