В Челябинске установили главную новогоднюю елку (ФОТО)

В Челябинске на площади Революции установили главную новогоднюю елку.

Создавать ощущение приближающегося праздника призвана и иллюминация на Кировке: напомним, туда вернули массивные конструкции, прозванные в народе «стринги РМК». Опоры поддерживают незамысловатые гирлянды.

В прошлом году, впервые перегораживая Кировку этим массивным сооружением, власти города обещали: когда иллюминация начнет действовать, Челябинск станет один в один как Москва или Санкт-Петербург. Но финансирование мероприятия (по заявлению пресс-службы РМК, на подсветку всей Кировки – а это еще и подсветка фонтана, и остановка гигантского светящегося снеговика – холдинг потратил 8 миллионов рублей) явно не дотягивало до столичного уровня.

В результате предпраздничная Москва сегодня выглядит так:

А Челябинск так:

Челябинск, Ульяна Белкина

Челябинск. Другие новости 06.12.19

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