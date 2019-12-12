От бурлеск-шоу до бикини-революции: в Челябинске открылась выставка «Пин-ап. Девушки с обложки» (ФОТО)

Романтичность и чувственность, кокетство и дерзость, женственность и деликатность: серые зимние будни можно скрасить знакомством с яркими и будоражащими воображение красотками. В Челябинске открылась выставка «Пин-ап. Девушки с обложки».

Девушки мечты с журнальных обложек – роковые красавицы с внешностью кинодивы или милашки – соседки – воплощали идеалы красоты нескольких поколений.

Стиль пин-ап зародился на рубеже XIX-XX веков, развивался в эпоху джаза, Великой депрессии и «золотого века» Голливуда, расцвел в годы Второй мировой войны, угас под напором сексуальной революции 1960-х и возродился на грани тысячелетий.

Сегодня пин-ап снова популярен: в пору наскучившей вседозволенности невинное озорство «девушек с обложки» выглядит милее и привлекательней, чем неприкрытая откровенность. Их беспечные улыбки рассеивают тоску повседневности, а лукавый взгляд обещает чуть больше, чем позволяют нормы пуританской морали.

Прообраз pin-up girl появился ещё в конце XIX века: героиня, созданная иллюстратором Чарльзом Гибсоном, моментально свела с ума всю Америку. «Девушка Гибсона» – женственная и озорная, с легким намеком на чувственный призыв – почти 30 лет появлялась на обложках и страницах самых популярных журналов, кружа головы джентльменам и вдохновляя американских модниц.

В 1930-е годы на обложках светских журналов появились жизнерадостные девушки с оголенными до середины бедер ногами, обнаженными плечами и приоткрытой грудью. Эротизм стиля проявлялся как бы случайно: негласные законы жанра требовали, чтобы «главное» демонстрировалось только намеком, а не напрямую. Даже самые пикантные изображения всегда скрывали от зрителя «изюминку».

Одним из самых значимых пинап-художников ХХ века считается Джил Элвгрен. Его героинями были «девушки-соседки», которых застали врасплох во время различных пикантных ситуаций. Моделей и сюжеты для своих иллюстраций Джил Элвгрен перерисовывал с фотографий.

В 40-ые pin-up girls становятся актрисы. Путь к всемирной славе Мэрилин Монро тоже начинался с пин-ап: с 1946 по 1950 годы она позировала Эрлу Морену.

В отличие от многих художников пин-апа Морен никогда не использовал в своих работах один и тот же сюжет.

1950-ые стали годами откровения: изображения начали приобретать более сексуальные оттенки. Художники отважились даже на целиком открытую грудь, а потом дошли и до полной «обнаженки».

А в 60-ые, когда в моду входят клоны худышки Твигги, на пин-ап-сцене появляется толстушка Хильда – аппетитная дамочка средних лет.

Автор Хильды – художник Дуэйн Брайерс создал целый мир, полный света и юмора, в котором жизнерадостная толстушка наслаждается безмятежной жизнью. Художник нарисовал Хильду более 250 раз. Календари и плакаты с ее изображением пользовались бешеной популярны в 1960-е, а сейчас считаются достойным украшением пин-ап-коллекций.

Выставка, открывшаяся в челябинском Музее изобразительных искусств, составлена их экспонатов частных зарубежных собраний, представляет яркие работы Джила Элвгрена, Альберто Варгаса, Джорджа Петти, Эрла МакФерсона, Эрла Морана и других мастеров стиля. Экспозиция дополнена множеством занимательных заметок о творцах и музах пин-апа и атмосфере их времени: от великолепия бурлеск-шоу до бикини-революции в модной индустрии.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

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