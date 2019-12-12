На цинковом заводе завершено строительство кислородной станции

На Челябинском цинковом заводе (предприятие металлургического комплекса УГМК) состоялась церемония открытия кислородной станции производительностью 10 тысяч кубометров в час. Символическую кнопку запуска нажали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт.

«Объект действительно важный и нужный для предприятия, для его технологии. Мы все знаем, что кислород используется для производственных нужд. Сегодня мы с вами присутствуем на открытии кислородной станции, которая позволит производству не зависеть от внешних обстоятельств, – сказал Алексей Текслер. – Когда мы говорим о современном предприятии – мы говорим об экологической ответственности. Здесь мы видим новое современное оборудование. Оно позволяет нам рассчитывать на то, что система будет работать без сбоев и весь производственный процесс будет оптимальным».

Вопрос о необходимости кислородной станции возник еще в 1995 году, но реализация этого важного для предприятия проекта стала возможной лишь после вхождения ЧЦЗ в состав Уральской горно-металлургической компании. Генеральный директор УГМК Андрей Козицын поздравил всех с этим событием: «Много поколений инженеров мечтали об этом событии, и наконец оно сбылось. Можно долго говорить о необходимости такого объекта для предприятия, главное, что мы взяли и реализовали этот проект всего за один год и четыре месяца. В перспективе завод будет еще экологичнее и чище».

Директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт, в свою очередь, поблагодарил УГМК и правительство области за доверие и конструктивное взаимодействие в ходе реализации проекта, отметил слаженность работы подрядчиков и коллектива: «Большое спасибо всему коллективу, который сработал профессионально, оперативно и очень грамотно – в лучших традициях Челябинского цинкового завода. Это только переходная точка в нашем развитии, мы будем двигаться дальше».

Новое оборудование работает по технологии вакуумной коротко-цикловой адсорбции, основанной на селективном разделении азота, углекислого газа, влаги на твердых молекулярных ситах при изменении давления подачи атмосферного воздуха. То есть все примеси из воздуха поглощаются, а очищенный кислород поступает в производство. Такой режим обеспечивает наилучший уровень извлечения и высокую чистоту продукта, максимальную эффективность и экономическую выгоду.

Кроме того, объект призван обеспечить энергетическую безопасность производства. Старый кислородопровод находится в эксплуатации более 40 лет, имеет протяженность 11,3 км, проходит по территории сторонних организаций и города. Вблизи кислородопровода ведется интенсивное строительство, что может привести к его повреждению, а так как трасса проходит по труднодоступным участкам, это увеличивает сроки проведения аварийных ремонтов. Запуск новой станции позволяет избежать всех перечисленных потенциально опасных ситуаций.

Стоимость объекта составила 1,7 млрд рублей.

Челябинск, Елена Васильева

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