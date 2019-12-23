Южноуральцам предложили бесплатный роуминг в 130 странах

МегаФон и Booking предлагают челябинцам бесплатный роуминг.

МегаФон и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение и предложили бесплатный роуминг в 130 странах мира. Жители Челябинской области с зеленой SIM-картой смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях.

Услуга для абонентов МегаФона будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ей воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке.

В каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения по мобильному и 1 Гб интернета. В проект уже включились около миллиона отелей, из более чем 130 стран мира.

«Предложение особенно актуально накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Первые дни января – особое время, и быть на связи с родными и близкими – главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне используют около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши клиенты путешествовали в свое удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

«Мы рады в партнерстве с МегаФоном сделать это уникальное предложение для путешественников, – отмечает Рипси Банкуриан, вице-президент Booking.com по партнерствам. – Устранение любых неудобств из клиентского опыта – одна из основных целей Booking.com. Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения, а также предоставим им доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия».

Челябинск, Виктор Елисеев

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