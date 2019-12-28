Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2020 года МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 тысяч 130 рублей.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 28.12.19
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