Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2020 года МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 тысяч 130 рублей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.12.19

28-30 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / Как сжечь полмиллиарда: Челябинск решил вложиться в праздничную иллюминацию – что получилось (ФОТО). / «И сразу же предложили кредит…» Альфа-банк восстановил работу карт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»