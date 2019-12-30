ММК намерен заработать миллиарды рублей на цифровизации производства

Магнитогорский металлургический разработал пятилетнюю стратегию цифровизации. В работе принимали участие компании Deloitte, сотрудничество с которой осуществляется в рамках генерального соглашения о партнерстве с компанией UiPath – мировым лидером среди производителей платформ программной роботизации RPA.

В течение ближайших 5 лет ММК планирует потратить на цифровизацию 5 млрд рублей, или что составит около 2% от капитальных затрат.

В стратегию включено 98 IT-проектов. 72 из них направлены на повышение эффективности производственных процессов, остальные – исследовательские проекты и процессы в сфере повышением безопасности производства.

Каждый проект обойдется компании в среднем в 36 млн рублей, но должен окупиться максимум за 3 года.

В целом, в течение ближайших 5 лет ММК, благодаря реализации IT-проектов рассчитывает дополнительно получить более 6 млрд рублей EBITDA. В перспективе, ежегодный доход от цифровизации ожидается на уровне 4,5% EBITDA.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 30.12.19

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