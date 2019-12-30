Россию ждет «красный» январь: по предварительному прогнозу синоптиков первый месяц 2020 года будет теплым.

«Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит, ожидается теплая аномалия», – цитирует РИА «Новости» исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.12.19

«Сражение» за Европу и возрождение СССР: что ожидать России в 2020 году. / Откровенное недовольство режимом: в 2020 году в России обострится противоречие между властью и обществом. / Российские миллиардеры рекордно разбогатели в 2019 году: больше всех «заработал» Владимир Потанин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»