Профсоюзная елка в Магнитогорске собрала более двух с половиной тысяч человек

Более двух с половиной тысяч человек собрала «Профсоюзная елка», устроенная первичной профорганизацией Группы ММК в дни новогодних каникул.

Четвертый год подряд масштабный новогодний праздник под эгидой профсоюза собирает вместе самых активных и творческих детей членов ГМПР. Местом сбора в этом году стала ледовая арена «Металлург». По традиции, пригласительные на елку получают маленькие участники главных творческих общепрофсоюзных мероприятий, таких как «Музыкальная горошина», «Профсоюзный суперПАПА», «Семья металлургов», а также ребята, отличившиеся в конкурсах, которые проходили в течение года в разных подразделениях.

В этом году на елку пригласили еще и детей с ограниченными возможностями. В течение года они также принимают участие в специализированных мероприятиях, встречах и выездах.

Маленьким магнитогорцам показали настоящую ледовую сказку с приключениями и волшебством, красивыми световыми эффектами и креативными номерами. Яркие эмоции и праздничное настроение получили все без исключения.

«Каждый год мы организуем это мероприятие для наших самых талантливых и активных ребят – рассказал председатель первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР Борис Семенов. – А поскольку таких становится все больше, в этом году мы проводим Профсоюзную елку на самой большой арене Магнитогорска. Многие ребята впервые побывали здесь, но уверен, что они захотят сюда еще вернуться. Потому как все они – активные непоседы, в хорошем смысле слова. И стремятся узнать что-то новое не только из интернета и телевизора, но и путем собственного познания мира. А в этом и есть секрет интересной и насыщенной жизни».

Это не единственная праздничная акция первичной профорганизации Группы ММК. В дни каникул по Магнитогорску курсировал «Новогодний трамвайчик». В нем дети могли не только прокатиться, повеселиться, но и узнать много интересного о своем городе. Трамвай ходил по специально разработанному маршруту во всех районах города. В празднично украшенном салоне Дед Мороз и Снегурочка рассказывали маленьким пассажирам о местных достопримечательностях, устраивали веселые конкурсы.

Накануне Нового года профсоюз организовал на промплощадке ММК более 130 поздравлений для работников – праздничных сменно-встречных собраний в структурных подразделениях. Настроение металлургам поднимали творческие бригады ДК металлургов им. С. Орджоникидзе. Песнями, шутками и конкурсами Дед Мороз и Снегурочки (их было две) рождали улыбки даже на самых серьезных рабочих лицах. На эти мероприятия из профсоюзного бюджета направлено около 1,5 миллиона рублей.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 14.01.20

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