ММК сохранил лидерство в рейтинге производителей листового проката и проката с покрытиями

Журнал «Металлоснабжение и сбыт» опубликовал традиционный рейтинг ведущих металлургических компаний по итогам II полугодия 2019 года.

Первое место среди производителей листового проката вновь заняло ПАО «ММК». Благодаря запущенным в работу за два последних десятилетия высокопроизводительным прокатным комплексам, ориентированным на выпуск высококачественного плоского проката в наиболее маржинальных сегментах рынка, компания лидирует в производстве как горячекатаного, так и холоднокатаного проката (на долю комбината приходится треть холоднокатаной продукции в российской черной металлургии).

Помимо этого, компания удерживает первое место в разделе рейтинга, посвященном производителям оцинкованного и окрашенного металла. ММК уделяет большое внимание развитию производства этих видов продукции: в настоящее время на комбинате действуют три агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) и два агрегата нанесения полимерных покрытий. Кроме того, в комплекс стана 2000 холодной прокатки входят и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования и АНГЦ. Также компания лидирует на рынке белой жести.

ММК постоянно работает над расширением сортамента: так, благодаря производственным возможностям входящего в Группу ММК ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод», комбинат расширил сортаментную линейку продукции с покрытием за счет электрооцинкованного проката и премиальных видов проката с полимерным покрытием, выпускаемых под брендами SteelArt и «Муар». Это металлопрокат с трёхслойным полимерным покрытием, который точно воспроизводит структуру и фактуру натуральных материалов: камня, дерева, кирпича и т.д., обеспечивая при этом легкость и более низкую стоимость монтажа.

Помимо этого, в рейтинг журнала «Металлоснабжение и сбыт» по итогам II полугодия 2019 года вошли еще две компании Группы ММК. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» вошел в тройку лидеров среди производителей метизной продукции, а ООО «Торговый дом ММК» удерживает вторую строчку в списке лучших торговых домов металлургических комбинатов.

Рейтинг лучших российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов за II полугодие 2019 года составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств, открытость в предоставлении информации.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 14.01.20

«Никаких иллюзий»: Россия на пороге серьезного кризиса. / На Южном Урале зафиксировали постновогодний скачок заболеваемости ОРВИ. / «Не будет мирного транзита власти». Зюганов снова настаивает на встрече с Путиным. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»