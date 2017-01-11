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Челябинск

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Публикации за 11.01.17

11 января ожидаются следующие события – Челябинск

11 января ожидаются следующие события – Челябинск

11.01. 2017, среда

· 12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная книге «Православные храмы Челябинска: история и современность» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

· 15:00 Челябинск – Торжественное открытие всероссийских соревнований по прыжкам в высоту и с шестом (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

Челябинск. Другие новости 10.01.17

В Челябинске возбудили дело по факту кражи полумиллиона рублей при капремонте дома. / Молодой челябинец едва не замерз в собственном автомобиле – даже «скорая» не хотела его спасать. / Махнем не глядя: в Челябинске завод меняют на внедорожник.

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