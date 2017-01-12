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Челябинск

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Публикации за 12.01.17

12 января ожидаются следующие события – Челябинск

12 января ожидаются следующие события – Челябинск

12.01. 2017, четверг

· 08:00 Челябинск – Руководство области посетит новый детский сад в поселке Полетаево (отъезд от ул. Цвиллинга, 27)

· 12:00 Челябинск – Выездной мониторинг организации зимнего досуга детей и взрослых «Снежный фронт» (отъезд от ул. Цвиллинга, 20)

Челябинск. Другие новости 11.01.17

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