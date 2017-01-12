12 января ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 12.01.17

12.01. 2017, четверг

· 08:00 Челябинск – Руководство области посетит новый детский сад в поселке Полетаево (отъезд от ул. Цвиллинга, 27)

· 12:00 Челябинск – Выездной мониторинг организации зимнего досуга детей и взрослых «Снежный фронт» (отъезд от ул. Цвиллинга, 20)

Челябинск. Другие новости 11.01.17

Самые крутые слухи недели: ах, проказники!. / Парламентарии выступили против профилактики убийств и тяжких увечий в семейном кругу. Мизулина и Баталова добились отмены уголовного наказания за насилие над родственниками. / Заключительный сезон сериала «Игра престолов» начнут снимать в 2017 году. Но Мартин уже заканчивает новый том. Читать дальше

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