13 января ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 13.01.17

13.01. 2017, пятница

· 10:00 Челябинск – Заседание избирательной комиссии Челябинской области (ул. Кирова, 114)

· 11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Какое будущее у южноуральских СМИ?» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 12.01.17

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