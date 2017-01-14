14 января ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 14.01.17

14.01. 2017, суббота

· 12:00 Челябинск – Начало зимнего фестиваля народных игр и забав «Святки 2017» (сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)

· 14:00 Челябинск – Экскурсия с мастер-классом «Глина – от древности до наших дней» на выставке «Ритуал и технология» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, западная башня)

· 17:00 Челябинск – Открытие международного шахматного фестиваля «Мемориал Лозоватского 2017» (СДЮШОР Челябинска по шахматам и шашкам, ул. Гагарина, 16)

Челябинск. Другие новости 13.01.17

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