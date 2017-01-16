16 января ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 16.01.17

16.01. 2017, понедельник

· 09:00 Челябинск – Аппаратное совещание в администрации города (пл. Революции, 2, 5 этаж)

· 11:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная подготовке и организации купелей к празднику Крещения (управление гражданской защиты города, ул. Татьяничевой, 4, 5 этаж)

· 13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная открытию V Всероссийского фестиваля авторского кино «Полный артхаус» (пресс-центре «Комсомольской правды», ул. Красная,4, 6 этаж)

Челябинск. Другие новости 15.01.17

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