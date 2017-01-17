17 января ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 17.01.17

17.01. 2017, вторник

· 09:30 Челябинск – Поздравление со 100-летним юбилеем Ахмета Рафикова (правительство области, ул. Цвиллинга, 27)

· 10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая работе ломбардов (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

· 11:00 Челябинск – Прямая линия с врачом-вертебрологом и неврологом, Андрем Козлым (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

· 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Система поддержки и поощрения одаренных детей в Челябинской области» (пресс-центр ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе, 54 Б)

· 16:00 Челябинск – Заседание Молодежной избирательной комиссии Челябинской области (ул. Кирова, 114, конференц-зал, 3 этаж)

Челябинск. Другие новости 16.01.17

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