17 января ожидаются следующие события – Челябинск

17.01. 2017, вторник
· 09:30 Челябинск – Поздравление со 100-летним юбилеем Ахмета Рафикова (правительство области, ул. Цвиллинга, 27)
· 10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая работе ломбардов (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)
· 11:00 Челябинск – Прямая линия с врачом-вертебрологом и неврологом, Андрем Козлым (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)
· 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Система поддержки и поощрения одаренных детей в Челябинской области» (пресс-центр ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе, 54 Б)
· 16:00 Челябинск – Заседание Молодежной избирательной комиссии Челябинской области (ул. Кирова, 114, конференц-зал, 3 этаж)
Челябинск. Другие новости 16.01.17
Южноуральские власти продлили запрет на работу мигрантов в маршрутках. / Всемирный день «Битлз»: странный юбилей. / В Челябинске вылетевшая на тротуар иномарка чудом не сбила пешеходов (ВИДЕО). Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»