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Челябинск

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Публикации за 18.01.17

18 января ожидаются следующие события – Челябинск

18 января ожидаются следующие события – Челябинск

18.01. 2017, среда

· 11:00 Челябинск – Областное совещание с главами муниципалитетов (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

· 12:00 Челябинска – Презентация книги «Российское казачество на чужбине 1920-1940 годы» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

· 13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая Международному дню без Интернета (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

· 13:00 Челябинск – Пожарно-тактическое учение по тушению (ГКБ №1, ул. Воровского, 16, корпус № 10)

· 14:00 Челябинск – Благотворительный концерт «Мы вместе» (ДЦ «Импульс», ул. 50 лет ВЛКСМ, 16)

Челябинск. Другие новости 17.01.17

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