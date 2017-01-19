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Челябинск

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Публикации за 19.01.17

19 января ожидаются следующие события – Челябинск

19 января ожидаются следующие события – Челябинск

19.01. 2017, четверг

· 10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал, 5 этаж)

· 10:45 Челябинск – Осмотр школы №75 после ремонта (ул. Энергетиков, 17, отъезд от администрации города в 10:00)

· 11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Какое мороженое мы едим?» (пресс-центр газеты «Аргументы и факты», ул. Российская, 67, 9 этаж)

· 11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как изменения в законе о долевом строительстве отразятся на строительном рынке региона» (пресс-центр «КП», ул. Красная, 4, 6 этаж)

· 12:00 Челябинск – Комитет ЗСЧО по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал, 5 этаж)

· 12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая борьбе с суррогатным алкоголем на Южном Урале (пресс-центр газеты «Аргументы и факты», ул. Российская, 67, 9 этаж)

· 14:00 Челябинск – Комитета ЗСЧО по молодежной политике, культуре и спорту (ул. Кирова, 114, гербовый зал, 5 этаж)

· 14:30 Челябинск – Комитет ЗСЧО по информационной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 18.01.17

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