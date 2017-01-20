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Челябинск

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Публикации за 20.01.17

20 января ожидаются следующие события – Челябинск

20 января ожидаются следующие события – Челябинск

20.01. 2017, пятница

· 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая состоянию лифтового оборудования в многоквартирных домах (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

· 14:00 Челябинск – Круглый стол на тему «Проблемы массового браконьерства на территории Челябинской области» (Центр информационно-культурной деятельности, ул. Елькина, 45)

Челябинск. Другие новости 19.01.17

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