20 января ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 20.01.17

20.01. 2017, пятница

· 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая состоянию лифтового оборудования в многоквартирных домах (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

· 14:00 Челябинск – Круглый стол на тему «Проблемы массового браконьерства на территории Челябинской области» (Центр информационно-культурной деятельности, ул. Елькина, 45)

Челябинск. Другие новости 19.01.17

В Аше малыш отравился магазинным печеньем (ФОТО). / Клиент всегда прав? В Челябинске транспортная компания попыталась перевезти бомбу. / Уральцам посоветовали как превратить смартфон в кинотеатр. Читать дальше

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