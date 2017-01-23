23 января ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 23.01.17

23.01. 2017, понедельник

· 09:00 Челябинск – Аппаратное совещание в администрации города (пл. Революции, 2, 5 этаж)

· 13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная онкозаболеваемости на Южном Урале (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

Челябинск. Другие новости 22.01.17

Фейерверк эмоций. Гороскоп РИА «Новый День» на февраль 2017. / В Челябинске задержали грузовик, набитый артиллерийскими снарядами. / Южноуральские полицейские открыли огонь, чтобы остановить пьяного лихача. Читать дальше

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