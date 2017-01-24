24 января ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 24.01.17

24.01. 2017, вторник

· 09:00 Челябинск – Пресс-тур в Шеранкульский заказник, где проходит зимний маршрутный учёт диких животных (отъезд от ул. Цвиллинга, 27)

· 11:00 Челябинск – Встреча сенатора Ирины Гехт с женщинами-главами сельских поселений (правительство области, ул. Цвиллинга, 27, большой зал заседаний, 4 этаж)

· 11:00 Челябинск – Выездная проверка дворовых хоккейных кортов (ул. Хохрякова, 10)

· 12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая региональной ситуации в сфере высшего образования (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

· 12:00 Челябинск – Выездное совещание по развитию ОБУ «Конноспортивный комплекс «РИФЕЙ» имени Петра Латышева» (отъезд от ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 23.01.17

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