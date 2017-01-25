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Челябинск

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Публикации за 25.01.17

25 января ожидаются следующие события – Челябинск

25 января ожидаются следующие события – Челябинск

25.01. 2017, среда

· 08:30 Челябинск – Пресс-тур на этап Кубка России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» (отъезд от ул. Цвиллинга, 27)

· 10:30 Челябинск – Отъезд в Усть-Багаряк на торжественный пуск газопровода в селе (ул. Цвиллинга, 27)

· 11:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

· 13:00 Челябинск – Совещание координаторов проекта ВПП «Единая Россия» «Крепкая семья» (првительство области, ул. Цвиллинга, 27, большой зал заседаний, 4 этаж)

· 13:00 Челябинск – Татьянин день в ЮУрГУ (холл главного корпуса)

· 14:00 Челябинск – Открытие фестиваля «Педагогический калейдоскоп» (Дворец пионеров и школьников, Свердловский пр., 59, театральный корпус)

· 16:00 Челябинск – Круглый стол по проблемы безнадзорных животных (эко-лофт «Время Че», ул. Тимирязева, 33)

· 18:00 Челябинск – Вручение премии Попечительского совета театра оперы и балета (пл. Ярославского, 1)

Челябинск. Другие новости 24.01.17

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