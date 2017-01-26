26 января ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 26.01.17

26.01. 2017, четверг

· 10:45 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги работы органов внутренних дел Челябинской области в 2016 году» (ГУ МВД по региону, ул. Васенко, д.39)

· 11:00 Челябинск – Круглый стол с участием представителей торговых сетей и сельхозтоваропроизводителей (правительство области, ул. Цвиллинга, 27, малый зал заседаний, 3 этаж)

· 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная благотворительной программе «Детские улыбки России» (пресс-центр ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе, 54 Б)

· 12:00 Челябинск – Федерация гиревого спорта Челябинской области приступит к выполнению норм ГТО (ЛК им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)

· 13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Челябинского УФАС в 2016 году (пресс-центр ИА «Интерфакс», пр. Ленина, 55-А, оф.1202)

· 13:00 Челябинск – Презентация «Экологического клуба» (универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

· 13:15 Челябинск – Пресс-конференция «Социальная защита, пенсионное обеспечение, занятость и медпрофилактика старшего поколения» (ДС «Юность»)

· 14:00 Челябинск – Открытие общественной приемной депутата Госдумы Анатолия Литовченко (ул. Елькина, 76)

· 14:40 Челябинск – Награждение победителей и призёров областного лесного конкурса «Подрост» (центр детско-юношеского туризма «Космос», ул. Кулибина, 54)

· 17:00 Челябинск – Открытие персональной выставки челябинского художника Валентина Качалова «Живописная симфония», посвященной 70-летию автора (ул. Цвиллинга, 34)

Челябинск. Другие новости 25.01.17

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