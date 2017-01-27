27 января ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 27.01.17

27.01. 2017, пятница

· 07:30 Челябинск – Отъезд в Кусинский реабилитационный центр (правительство области, ул. Цвиллинга, 27)

· 08:45 Челябинск – Всероссийская акции «Письма Победы» (школа №15, ул. Цеховая 8А)

· 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая Дню российской науки (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

· 11:00 Челябинск – Награждение партнеров, принимавших участие в городской социальной акции «Рождественская сказка» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

· 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Поддержка бизнеса Агентством инвестиционного развития Челябинской области» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

· 13:00 Челябинск – Подведение итогов всероссийского конкурса на лучшую «Архитектурно-градостроительную концепцию развития исторического центра Челябинска в границах улиц: Тимирязева, Сони Кривой, Энгельса, Братьев Кашириных, Российская» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а)

· 13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая проведению этапа Кубка мира FIS по фристайлу в Челябинской области (правительство области, ул. Цвиллинга, 27)

· 13:00 Челябинск – Открытие архивно-документальной выставки, посвященной 100-летию уральских поэтов-фронтовиков Марка Гроссмана и Михаила Львова (объединенный государственный архив Челябинской области, Свердловский пр., 30 А, читальный зал)

· 13:00 Челябинск – Чемпионат и первенство УрФО по ушу (Дворец спорта «Торпедо», Копейское шоссе, 5)

· 13:00 Челябинск – «Волонтеры Победы» проведут благоустройство мемориального комплекса у дворца культуры «Станкомаш» (ул. Тухачевского, 3)

· 13:00 Челябинск – Подведение итогов регионального этапа «Недели памяти» – Всероссийской акции, посвященной годовщине освобождения узников лагерей смерти Освенцим и Международному дню памяти жертв Холокоста (ЧелГУ, историко-филологический факультет, пр. Победы, 162 в)

· 13:00 Челябинск – Городское благотворительное мероприятие, посвященное 73-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда (Банкет-холл Attimo, пр. Ленина, 68)

· 15:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное 80-летию со дня образования Тракторозаводского района Челябинска (театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1)

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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