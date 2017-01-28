28-29 января ожидаются следующие события – Челябинск

28.01. 2017, суббота
· 11:00 Челябинск – Торжественное открытие первенства Челябинской области по смешанному боевому единоборству (дворце спорта «Надежда», ул. Марченко, 28)
29.01. 2017, воскресенье
· 10:45 Челябинск – Открытие спартакиады ветеранов Челябинска: лыжная гонка (Лыжная база на ул. Лесопарковой)
Челябинск. Другие новости 27.01.17
Молниеносная зачистка: парковку у челябинского оперного театра убрали… Но не для очень важных (ФОТО). / В начале февраля клиенты «Челябэнергосбыта» получат квитанции с последним начислением за ОДН. / «В целях повышения эффективности»: в России укрупняют предприятия ядерного оружейного комплекса. Читать дальше
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