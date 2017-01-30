30 января ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 30.01.17

30.01. 2017, понедельник

· 09:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание в администрации города (пл. Революции, 2, 5 этаж)

· 14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Реализация новых партийных проектов в Челябинской области» (исполком «Единой России», ул. Свободы, 153)

Челябинск. Другие новости 29.01.17

В Челябинске трамвай протаранил легковушку. / В Челябинске бродячая собака набросилась на человека. / Идеальное время, чтобы не работать. Гороскоп РИА «Новый День» на 1 – 5 февраля 2017. Читать дальше

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