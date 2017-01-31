NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 31.01.17

31 января ожидаются следующие события – Челябинск

31 января ожидаются следующие события – Челябинск

31.01. 2017, вторник

· 10:00 Челябинск – Проверка мест несанкционированной торговли (теплотехнический институт)

· 10:00 Челябинск – Пресс-конференция главного судебного пристава Челябинской области Альбины Сухоруковой (УФССП России по Челябинской области, ул. Барбюса, 136 В)

· 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная старту регионального проекта «Капитальный ремонт» (правительство области, ул. Цвиллинга, 27, малый зал)

· 11:00 Челябинск – Презентация книги руководителя магнитогорского поискового отряда «Рифей» Любови Щербины «Прикоснувшись к войне» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Коммуны, 69)

· 14:00 Челябинск – Награждение победителей городского открытого конкурса творческих работ «Рождественская мечта» (администрация города, пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 30.01.17

«Ни один ГОК в мире не работал без аварий»: специалист раскритиковал планы РМК по рекультивации Коркинского разреза с использованием отходов Томинского ГОКа. / Южный Урал признан регионом с самыми опасными дорогами. / В Челябинске появится приложение для смартфонов, позволяющее узнать, где бесчинствует смог.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter