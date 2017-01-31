31 января ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 31.01.17

31.01. 2017, вторник

· 10:00 Челябинск – Проверка мест несанкционированной торговли (теплотехнический институт)

· 10:00 Челябинск – Пресс-конференция главного судебного пристава Челябинской области Альбины Сухоруковой (УФССП России по Челябинской области, ул. Барбюса, 136 В)

· 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная старту регионального проекта «Капитальный ремонт» (правительство области, ул. Цвиллинга, 27, малый зал)

· 11:00 Челябинск – Презентация книги руководителя магнитогорского поискового отряда «Рифей» Любови Щербины «Прикоснувшись к войне» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Коммуны, 69)

· 14:00 Челябинск – Награждение победителей городского открытого конкурса творческих работ «Рождественская мечта» (администрация города, пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 30.01.17

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