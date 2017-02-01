1 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 01.02.17

01.02. 2017, среда

· 10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги 2016 года. Что ждет банковский сектор в 2017 году?» (ЗСЧО, ул. Кирова, д. 114, конференц-зал, 3 этаж)

· 11:00 Челябинск – Конференция городского совета ветеранов (администрация города, пл. Революции, 2, 5 этаж)

· 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Приют диких животных «Спаси меня» нуждается в помощи» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

· 12:00 Челябинск – Региональный конкурс детских социальных проектов «PRO100» (поселок Лазурный, МОКК «Черемушки»)

Челябинск. Другие новости 31.01.17

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