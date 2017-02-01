NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 01.02.17

1 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

1 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

01.02. 2017, среда

· 10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги 2016 года. Что ждет банковский сектор в 2017 году?» (ЗСЧО, ул. Кирова, д. 114, конференц-зал, 3 этаж)

· 11:00 Челябинск – Конференция городского совета ветеранов (администрация города, пл. Революции, 2, 5 этаж)

· 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Приют диких животных «Спаси меня» нуждается в помощи» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

· 12:00 Челябинск – Региональный конкурс детских социальных проектов «PRO100» (поселок Лазурный, МОКК «Черемушки»)

Челябинск. Другие новости 31.01.17

«ВКонтакте» требует запретить кредитным бюро продавать открытые данные пользователей сети. / Смог вновь продержится над Южным Уралом больше недели. / Разваливающиеся автобусы и гастарбайтеры: в Челябинске проверили маршрутки.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter