02 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 02.02.17

02.02.2017, четверг

10:00 Челябинск – Подведение итогов деятельности Челябинского городского звена Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО в 2016 году (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме доступности и качества стоматологической помощи на Южном Урале (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция начальника Челябинской таможни Андрея Максимова на тему «Челябинская таможня: итоги 2016 и нововведения в 2017 году» (пресс-центр «Гранада Пресс», Васенко, 63, 4 этаж)

15:00 Челябинск – Круглый стол общественных экологических организаций и активистов, организованный при участии Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации (пресс-центр КП, ул. Красная, 4, 6 этаж)

18:30 Челябинск – Церемония вручения премии «Признание» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

Челябинск. Другие новости 01.02.17

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