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Челябинск

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Публикации за 03.02.17

03 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

03 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

03.02.2017, четверг

  • 09:00 Челябинск – Круглый стол на тему «Проблема накопленного экологического ущерба в Челябинской области и организация мероприятий по их решению» (ул. Братьев Кашириных, 129, конференц-зал на третьем этаже)
  • 10:00 Челябинск – Читательская конференция в «АиФ-Челябинск» (ул. Российская, 67, 9 этаж)
  • 12:00 Челябинск – Церемония награждения медалью Уполномоченного по правам человека в Челябинской области «Спешите делать добро» (Цвиллинга, 27, резиденция)

Челябинск. Другие новости 02.02.17

СПЧ при президенте России выяснит, почему жители «Путинского поселка» в Коркино до сих пор не переселены. / Жители южноуральского поселка стали разменной монетой в «большой игре» РМК. / А говорили – «особый режим»: «Мечел-Кокс» собираются закрыть на три месяца за загрязнение воздуха в Челябинске.

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