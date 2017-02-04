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Челябинск

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Публикации за 04.02.17

04 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

04 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

04.02.2017, суббота

  • 10:00 Челябинск – Чемпионат УрФО по каратэ WKF и первенство области по рукопашному бою, посвященное памяти мастера спорта по каратэ Алексея Исакова (ЦОП по дзюдо Челябинской области, Университетская набережная, 22)
  • 10:00 Челябинск – Открытие городского турнира по хоккею в валенках среди любительских команд (хоккейная коробка, улица Турбинная, 63)
  • 12:30 Челябинск – Торжественное открытие Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2017» (стадион «Инга», ул. Худякова, 24-а).

  • 13:00 Челябинск – Открытие чемпионата и первенства УрФО по универсальному бою (манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

Челябинск. Другие новости 03.02.17

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