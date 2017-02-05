05 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

04.02.17 04 февраля ожидаются следующие события – Челябинск / 04.02.2017, суббота 10:00 Челябинск – Чемпионат УрФО по каратэ WKF и первенство области по рукопашному бою, посвященное памяти мастера спорта по каратэ Алексея Исакова (ЦОП по дзюдо Челябинской области, Университетская набережная, 22) 10:00 Челябинск – Открытие городского турнира по хоккею в валенках среди любительских команд (хоккейная коробка, улица Турбинная, 63) 12:30 Челябинск – Торжественное открытие Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2017» (стадион «Инга», ул.