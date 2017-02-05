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Челябинск

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Публикации за 05.02.17

05 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

05 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

05.02.2017, воскресенье

  • 12:00 Челябинск – Старт первой гонки открытого Чемпионата города по сноукайтингу (оз. Смолино, СДЮШОР, ул. Хуторная, 31)
  • 13:40 Челябинск – Всероссийский день зимних видов спорта: семейная эстафета, парад зимних видов спорта, заезды по шорт-треку, олимпийская викторина (ЛД «Уральская молния» , ул. Труда, 187-а)
  • 16:00 Челябинск – Чемпионат и первенство УрФО по черлидингу и чирспорту (ЦОП по дзюдо Челябинской области, Университетская набережная, 22)

Челябинск. Другие новости 04.02.17

04 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. / Гепрокуратура проверит факты «сливов» из «Службы-112» персональных данных граждан. / Южноуралец лишился восьми тысяч рублей, дав приятелю мобильник.

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