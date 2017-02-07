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Челябинск

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Публикации за 07.02.17

07 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

07 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

07.02.2017, вторник

  • 07:30 Челябинск – Пресс-тур в Златоустовский городской округ: в городе стартует областной проект «Неделя безопасности в муниципалитете» (место сбора: пл. Революции, 6, парковка у служебного входа театра драмы имени Н. Орлова)
  • 10:00 Челябинск – Пресс-тур в Пластовский муниципальный район (отъезд от здания министерства социальных отношений, ул. Воровского, 30)
  • 10:00 Челябинск – Осмотр Дворца пионеров и школьников после ремонта (ДПиШ, Свердловский проспект, 59, Административный и Театральный корпус)
  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, акции «Рак – не приговор» и проекту «Мой выбор – жизнь» (пресс-центр ОТВ, площадь Революции, 4, 3 этаж)
  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме детского спорта и сокращению финансирования спортивных школ (пресс-центр «АиФ-Челябинск», Российская, 67, 9 этаж)
  • 13:00 Челябинск – Совещание Бориса Дубровского с руководителями общественных приемных губернатора Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27, большой зал заседаний правительства Челябинской области)
  • 14:00 Челябинск – Презентация городской выставки-конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Западная башня)

Челябинск. Другие новости 06.02.17

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