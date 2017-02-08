08 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

08.02.2017, среда
- 11:00 Челябинск – Областное совещание с главами муниципалитетов (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж).
- 15:00 Челябинск – Презентация библиографического справочника поэта, культуролога, секретаря Союза писателей России, сопредседателя Ассоциации писателей Урала Нины Ягодинцевой (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36-«а», корпус 1, читальный зал научной библиотеки)
- 17:00 Челябинск – Рабочая встреча руководства Южно-Уральской торгово-промышленной палаты с делегацией Посольства Республики Корея в РФ (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, 6-й этаж, 606 кабинет).
Челябинск. Другие новости 07.02.17
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