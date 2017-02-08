NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 08.02.17

08 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

08 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

08.02.2017, среда

  • 11:00 Челябинск – Областное совещание с главами муниципалитетов (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж).
  • 15:00 Челябинск – Презентация библиографического справочника поэта, культуролога, секретаря Союза писателей России, сопредседателя Ассоциации писателей Урала Нины Ягодинцевой (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36-«а», корпус 1, читальный зал научной библиотеки)
  • 17:00 Челябинск – Рабочая встреча руководства Южно-Уральской торгово-промышленной палаты с делегацией Посольства Республики Корея в РФ (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, 6-й этаж, 606 кабинет).

Челябинск. Другие новости 07.02.17

Мастер-класс по самогипнозу: Челябинск помчался к званию экологической столицы. / Космический Гаргантюа: обнаружена самая «прожорливая» черная дыра. / В челябинском карьере задыхается рыба.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter