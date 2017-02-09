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Челябинск

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Публикации за 09.02.17

09 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

09 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

09.02.2017, четверг

  • 09:30 Челябинск – Пресс-выезд в отделение ЭКО Челябинского областного перинатального центра (отъезд от здания правительства, ул. Цвиллинга, 27)
  • 11:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная V Международному фестивалю-лаборатории спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА» (пресс-центр газеты «Комсомольская правда», ул. Красная, 4, 6 этаж)
  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему: «Развитие внешнеэкономических связей Челябинской области в 2017 году» (пресс-центр «Гранада-пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)
  • 12:30 Челябинск – Челябинские тхэквондисты проведут экскурсию для журналистов по школе-интернату спортивного профиля (ул. Новороссийская, 130)

  • 14:00 Челябинск – Открытие чемпионата Российского движения школьников по проектному управлению на Кубок Губернатора Челябинской области «PMCup» (конференц-зал «СИГМА» ЮУрГУ, пр. Ленина, 78-«в»)

Челябинск. Другие новости 08.02.17

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