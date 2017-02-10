10 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 10.02.17

10.02.2017, пятница

10:00 Челябинск – соревнования по робототехнике «РобоФест-Урал 2017» (ДПиШ им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная изменениям в сфере ЖКХ в 2017 году (пресс-центр «АиФ-Челябинск», Российская, 67, 9 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-показ, посвященный открытию выставки «История медицины ХХ столетия» (Государственный музей Южного Урала, ул. Труда, 100, вход через Восточную башню)

15:00 Челябинск – Круглый стол «О взаимодействии некоммерческих экологических организаций с надзорными органами в рамках общественного экологического контроля» (малый зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

15:30 Челябинск – Празднование юбилея Челябинской областной психоневрологической больницы №1 (ДК Железнодорожников, Цвиллинга, 54)

Челябинск. Другие новости 09.02.17

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