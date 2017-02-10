NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 10.02.17

10 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

10 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

10.02.2017, пятница

  • 10:00 Челябинск – соревнования по робототехнике «РобоФест-Урал 2017» (ДПиШ им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)
  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная изменениям в сфере ЖКХ в 2017 году (пресс-центр «АиФ-Челябинск», Российская, 67, 9 этаж)
  • 14:00 Челябинск – Пресс-показ, посвященный открытию выставки «История медицины ХХ столетия» (Государственный музей Южного Урала, ул. Труда, 100, вход через Восточную башню)
  • 15:00 Челябинск – Круглый стол «О взаимодействии некоммерческих экологических организаций с надзорными органами в рамках общественного экологического контроля» (малый зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)
  • 15:30 Челябинск – Празднование юбилея Челябинской областной психоневрологической больницы №1 (ДК Железнодорожников, Цвиллинга, 54)

Челябинск. Другие новости 09.02.17

В Челябинске автоледи отправилась в больницу, не пропустив мчавшуюся на вызов пожарную машину. / Не по-соседски: в Амурской области нашли поддельную молочную продукцию с Южного Урала. / «Собственник должен»: власти Челябинской области сваливают ответственность за качество капремонтов на плечи жителей многоквартирных домов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter