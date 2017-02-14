14 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 14.02.17

14.02.2017, вторник

09:30 Челябинск – Снос несанкционированных торговых объектов (отъезд от здания администрации Челябинска, пл. Революции, 2)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме качества строительства, проектирования и стройматериалов (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

14:00 Челябинск – Слушание по уголовному делу о мошенничестве в отношении государства со стороны руководства ЗАО «Уралбройлер», Уральской мясной компании и Энергостроительной компании при строительстве Родниковского свинокомплекса и Кунашакской птицефабрики (Челябинский областной суд, ул. Труда, 34)

17:00 Челябинск – Публичная акция «Любить здорово» (ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64)

Челябинск. Другие новости 13.02.17

Космическая угроза: Землю преследуют потенциальные убийцы. / Челябинцы просят защитить учителя, обвиняемого в издевательствах над школьницей. / Перекрасился: на Южном Урале бывший единоросс возглавил горком КПРФ. Читать дальше

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