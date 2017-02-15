15 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 15.02.17

15.02.2017, среда

09:00 Челябинск – Комитет по строительной политике (ЗСО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

10:00 Челябинск – Экскурсия на ОГБУ «Челябинская ветстанция» (ОГБУ «Челябинская ветстанция», Свердловский тракт, 18-«а»)

11:00 Челябинск – Возложение венков и цветов, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (Аллея Славы, у памятника «Доблестным сынам отечества»)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Жители Андреевки готовы на отчаянные меры, чтобы защитить свои земельные паи» (пресс-центр КП, ул. Красная, 4, 6 этаж)

11:00 Челябинск – Комитет по законодательству (ЗСО, ул. Кирова, 114, кабинет 504)

11:00 Челябинск – Комитет по экологии (ЗСО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием Алексея Севастьянова (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9-й этаж)

12:00 Челябинск – Комитет по промышленной политике (ЗСО, ул. Кирова, 114, кабинет 502)

13:00 Челябинск – Комитет по экономической политике (ЗСО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Масленице и подготовке к Великому посту (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9-й этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция заместителя руководителя – начальника отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Челябинского УФАС России Татьяны Соболевской на тему: «Итоги государственного контроля соблюдения рекламного законодательства в 2016 году» (пресс-центр ИА «Интерфакс-Урал», пр. Ленина 55-«а», офис 1202)

15:00 Челябинск – IV благотворительный турнир по боулингу в Международный день борьбы с детским раком (Империя игр)

17:00 Челябинск – IV благотворительный турнир по боулингу в Международный день борьбы с детским раком (ТРК «Мегаполис»)

Челябинск. Другие новости 14.02.17

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