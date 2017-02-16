16 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 16.02.17

16.02.2017, четверг

10:00 Челябинск – Круглый стол на тему «Правовое регулирование оборота алкогольной продукции на территории Челябинской области» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

11:00 Челябинск – Совещание с председателями собраний депутатов городских округов и муниципальных районов Челябинской области (зал заседаний Законодательного Собрания, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Официальная пресс-конференция гала-шоу по боксу и ММА, которое состоится 18 февраля на арене «Трактор» (отель «Видгоф», зал «Консул»)

11.00 – Круглый стол на тему: «Качество медицинских услуг и удовлетворенность населения медобслуживанием» (пресс-центр «Комсомольская правда», ул. Красная, 4, 6 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему «Пятый кинофестиваль «Полный артхаус» в Челябинске» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж) состоится

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению на территории Челябинской области всероссийских массовых соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России – 2017» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных 129, 1 корпус, аудитория А12)

16:00 Челябинск – Концерт, посвященный Дню вывода войск из Афганистана и Дню Защитника Отечества (ул. Коммуны, 89, большой зал администрации Центрального района Челябинска)

18:00 – Открытая тренировка бойцов гала-шоу по боксу (ТРК «Фокус», ул. Молдавская, 16, 1-й этаж)

Челябинск. Другие новости 15.02.17

В Челябинске напали на бригаду скорой помощи. / «Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь»: спикер Челябинской Думы предложил открыть спортсекции в разваливающейся школе. Деньги на ремонт обещает поискать. / В Челябинской области подрядчики не справляются с объемом работ по капремонту многоквартирных домов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»