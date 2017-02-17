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Челябинск

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Публикации за 17.02.17

17 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

17 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

17.02.2017, пятница

  • 09:00 Челябинск – Донорская акция «Авто-МотоДонор» (спортивный корпус ЮУрГУ, ул. Сони Кривой, 60)

  • 10:00 Челябинск – Глава города Евгений Тефтелев встретится с представителями студенческих отрядов (Администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 401 каб.)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция посвященная теме оснащенности южноуральского АПК сельхозтехникой (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Открытие муниципального детского спортивного клуба «Атлет-Левушка» (ул. Карла Либкнехта, 18)

  • 15:30 Челябинск – Аэрация Голубого карьера города Челябинска (ул. Блюхера, 62)

  • 17:00 Челябинск – Пресс-конференция V Всероссийского фестиваля авторского кино «Полный артхаус» (Зал камерной и органной музыки «Родина»)

  • 18:00 Челябинск – Товарищеский матч по флэтболу между сборными ЧелГУ и ЮУрГУ (ул. Братьев Кашириных, 129, ЧелГУ, 2 корпус)

  • 19:00 Челябинск – Открытие V Всероссийского фестиваля авторского кино «Полный артхаус» (Зал камерной и органной музыки «Родина»)

Челябинск. Другие новости 16.02.17

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