18-19 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 18.02.17

18.02.2017, суббота

11:00 Челябинск – Областной этап конкурса чтецов на лучшее выразительное прочтение произведений Мусы Джалиля (школа № 81, ул. Кулибина, 58)

12:00 Челябинск – Открытие выставки «Два Андрея» в рамках фестиваля авторского кино «Полный артхаус» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, вход со стороны набережной)

13:00 Челябинск – Благотворительный танцевальный мастер-класс финалистов и победителя шоу «Танцы» на ТНТ в рамках проекта «Равный равному» (РК «Галактика развлечений», Комсомольский проспект, 16)

19.02.2017, воскресенье

12:00 Челябинск – Торжественное открытие всероссийских массовых соревнований «Лыжня России – 2017» (главный корпус ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)

12:00 Челябинск – Пятая юбилейная свадебная шоу-выставка (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а»)

Челябинск. Другие новости 17.02.17

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