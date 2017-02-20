20 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 20.02.17

20.02.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция о старте VI Южно-Уральской литературной премии (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, большой зал правительства, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Художественная фотовыставка победительниц первой региональной общественной премии «Щит и Роза» (ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64)

12:00 Челябинск – Акция «Испеки блин с кондуктором» (ул. Молодогвардейцев, 3)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему: «Территории опережающего развития Челябинской области: новые возможности и преференции для инвесторов» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная началу обслуживания населения по вопросам начисления, распечатки и доставки квитанций за капремонт многоквартирных домов, а также консультированию граждан в абонентских «Челябэнергосбыта» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6 этаж)

Челябинск. Другие новости 19.02.17

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