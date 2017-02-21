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Челябинск

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Публикации за 21.02.17

21 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

21 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

21.02.2017, вторник

  • 09:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему «Загрязнение атмосферного воздуха со стороны промышленных предприятий» (малый зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
  • 10:00 Челябинск – Заседание общественного совета по формированию экологической политики в Челябинской области по теме «О мерах по снижению воздействия транспорта на качество атмосферного воздуха в Челябинcке» (библиотека ЮУрГУ, пр. Ленина, 87, 3 корпус, 301 кабинет)
  • 11:00 Челябинск – Заседание Законодательного Собрания Челябинской области
  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная благоустройству дворов и знаковых объектов на Южном Урале (пресс-центр «АиФ-Челябинск», Российская, 67, 9 этаж)
  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, на которой состоится презентация электронно-выставочного проекта «Власть с человеческим лицом», посвященного 20-летию местного самоуправления города Челябинск (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 4 этаж).
  • 12:00 Челябинск – Художественная фотовыставка победительниц первой региональной общественной премии «Щит и Роза» (ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64)
  • 13:00 Челябинск – Пресс-конференция руководителя управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергея Наумова, посвященная уничтожению санкционной продукции в регионе и выявлению фальсифицированных продуктов местных производителей (пресс-центр ИА «Интерфакс», пр. Ленина, 55-а, оф.1202)
  • 14:00 Челябинск – Открытие выставки «Почта и флот», приуроченной ко Дню защитника Отечества (Музей почты России, пр. Ленина, 64)
  • 15:00 Челябинск – Расширенное заседание штаба Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта (региональный исполком ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20, 1 этаж).
  • 16:00 Челябинск – Турнир по пейнтболу между командой журналистов и артистов, приуроченный ко Дню защитника Отечества (пейнтбольный клуб «RUSH», ул. Коммуны, 98/2, ориентир стадион «Динамо»)

Челябинск. Другие новости 20.02.17

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