21 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 21.02.17

21.02.2017, вторник

09:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему «Загрязнение атмосферного воздуха со стороны промышленных предприятий» (малый зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Заседание общественного совета по формированию экологической политики в Челябинской области по теме «О мерах по снижению воздействия транспорта на качество атмосферного воздуха в Челябинcке» (библиотека ЮУрГУ, пр. Ленина, 87, 3 корпус, 301 кабинет)

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного Собрания Челябинской области

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная благоустройству дворов и знаковых объектов на Южном Урале (пресс-центр «АиФ-Челябинск», Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, на которой состоится презентация электронно-выставочного проекта «Власть с человеческим лицом», посвященного 20-летию местного самоуправления города Челябинск (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 4 этаж).

12:00 Челябинск – Художественная фотовыставка победительниц первой региональной общественной премии «Щит и Роза» (ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция руководителя управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергея Наумова, посвященная уничтожению санкционной продукции в регионе и выявлению фальсифицированных продуктов местных производителей (пресс-центр ИА «Интерфакс», пр. Ленина, 55-а, оф.1202)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Почта и флот», приуроченной ко Дню защитника Отечества (Музей почты России, пр. Ленина, 64)

15:00 Челябинск – Расширенное заседание штаба Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта (региональный исполком ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20, 1 этаж).

16:00 Челябинск – Турнир по пейнтболу между командой журналистов и артистов, приуроченный ко Дню защитника Отечества (пейнтбольный клуб «RUSH», ул. Коммуны, 98/2, ориентир стадион «Динамо»)

Челябинск. Другие новости 20.02.17

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