22 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

22.02.2017, среда
- 09:30 Челябинск – Открытие чемпионата по дзюдо среди сотрудников органов внутренних дел (ул. Университетская набережная, 22)
- 10:30 Челябинск – Выездной мониторинг переселения из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года (отъезд от ул. Агалакова, 45)
- 11:00 Челябинск – Церемония возложения цветов и венков (Аллея Славы, Вечный Огонь)
- 11:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему: «Экотропа в Челябинском городском бору: максимум пользы – минимум ограничений» (эко-лофт «Время Че», ул. Тимирязева, 33)
- 11:30 Челябинск – Открытие ежегодных соревнований по лыжным гонкам «Памяти воинов Уральских лыжных батальонов» (Карпов пруд)
- 12:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)
- 12:30 Челябинск – Передача документов родственникам солдат, пропавших без вести в Великую Отечественную войну (актовый зал Спортивной школы олимпийского резерва №5 по лыжным видам спорта, ул. Худякова, 16-«а»)
- 18:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)
Челябинск. Другие новости 21.02.17
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