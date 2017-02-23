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Челябинск

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Публикации за 23.02.17

23-26 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

23-26 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

24.02.2017, пятница

  • 16:00 Челябинск – Пресс-конференция по окончании V кинофестиваля «Полный артхаус» (кинотеатр имени А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

  • 17:00 Челябинск – Церемония закрытия V кинофестиваля «Полный артхаус» (кинотеатр имени А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

25.02.2017, суббота

  • 11:00 Челябинск – масленичные гуляния (городской сад имени А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58-«а»)

  • 11:00 Южноуральск – Первенство Челябинской области по судомодельному спорту (Южноуральск, ЦДТТ, ул Энергетиков, 18)

  • 17:00 Челябинск – образовательный проект «Курилка Гутенберга» (3 учебный корпус ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36-«а»)

Челябинск. Другие новости 22.02.17

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