23-26 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 23.02.17

24.02.2017, пятница

16:00 Челябинск – Пресс-конференция по окончании V кинофестиваля «Полный артхаус» (кинотеатр имени А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

17:00 Челябинск – Церемония закрытия V кинофестиваля «Полный артхаус» (кинотеатр имени А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

25.02.2017, суббота

11:00 Челябинск – масленичные гуляния (городской сад имени А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58-«а»)

11:00 Южноуральск – Первенство Челябинской области по судомодельному спорту (Южноуральск, ЦДТТ, ул Энергетиков, 18)

17:00 Челябинск – образовательный проект «Курилка Гутенберга» (3 учебный корпус ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36-«а»)

Челябинск. Другие новости 22.02.17

Рядом с Солнечной системой обнаружены три планеты, пригодные для жизни. / Челябинский «Трактор» оказался не готов к встрече с «Барысом». / «Магнитка» легко обыграла «Куньлунь» в первом матче плей-офф. Читать дальше

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