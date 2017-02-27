27 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 27.02.17

27.02.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (Администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

13:00 Челябинск – Окружной семинар-совещание по актуальным вопросам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Уральском федеральном округе (гостиница «Малахит», ул. Труда, 153)

14:00 Челябинск – Осмотр после ремонта ожогового отделения ГКБ № 6 (ГКБ № 6, ул. Румянцева, 28)

16:00 Челябинск – Круглый стол «Формирование региональной системы поддержки малого и среднего предпринимательства. Новый вектор» (Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой, 56, каб. 606)

18:00 Челябинск – Открытие V международного фестиваля CHELоВЕК ТЕАТРА, спектакль Македонского театра «Личное признание» (Новый художественный театр, пр. Ленина, 19)

Челябинск. Другие новости 26.02.17

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