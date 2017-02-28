28 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 28.02.17

28.02.2017, вторник

08:30 Челябинск – Сбор СМИ для освещения сложнейшей операции по спасению полностью отпиленной руки (холл 1 этажа 3 корпуса ЧОКБ, ул. Воровского, 70)

10:00 Челябинск – Региональный туристический форум «Особенности и механизмы взаимодействия власти и бизнеса Челябинской области. Проблемы и пути решения» (отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а»)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Чемпионат «Молодые профессионалы» – ресурс кадрового обеспечения промышленного роста региона» (Челябинский механико-технологический техникум, ул. 1-ой Пятилетки, 3)

10:30 Челябинск – Открытие научно-образовательного форума «Суминские чтения» (гл. корпус ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69, 2 этаж, актовый зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная подростковой преступности (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6 этаж)

11:00 Челябинск – Съезд директоров школ (Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, Свердловский пр., 59, театральный корпус)

11:00 Челябинск – Второе заседание интеллектуального Историко-аналитического центра «Евразийский проект» (Урало-Сибирский Дом знаний, ул. Плеханова, 32, актовый зал)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Реализация концепции парковочного современного социо-экопространства города Челябинска» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Круглый стол «Независимая оценка качества работы государственных организаций сферы образования, культуры и социального обеспечения в Челябинской области» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6 этаж)

14:00 Челябинск – Процедура защиты проектов учащихся 9-х классов, осваивавших образовательные программы в соответствии с ФГОС основного общего образования в пилотном режиме в рамках завершения регионального исследования качества образования (РИКО) (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска», ул. Братьев Кашириных, 103-«б»)

15:00 Челябинск – Мастер класс по живописи для детей из социального приюта «Возрождение» (Выставочный зал Челябинского отделения Союза художников России, ул. Цвиллинга, 34)

17:00 Челябинск – Открытый лекторий на тему «Мифологизация археологического источника и проблема псевдонауки в области древнейшей истории» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, вход со стороны набережной). Вход свободный

Челябинск. Другие новости 27.02.17

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