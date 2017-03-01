01 марта ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 01.03.17

01.03.2017, среда

10:00 Челябинск – Пресс-конференция по детским самоубийствам (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Расширенное заседание Коллегии по культуре по итогам работы в 2016 году (отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а»)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная «мусорной» реформе (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная общественной премии «Щит и роза» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

12:00 Челябинск – Поздравление сотрудниц системы образования с 8 марта («Киномакс-Урал», ул. Воровского, 6)

13:00 Челябинск – Награждение миллионного пользователя портала госуслуг в Челябинской области (центр обслуживания пользователей портала госуслуг ПАО «Ростелеком», ул. Цвиллинга, 10)

14:00 Челябинск – Круглый стол на тему «Брошенные автомобили на территории города Челябинска» (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 401 кабинет)

14:15 Челябинск – Сбор СМИ для освещения конференции по проблемам гемостаза (холл 1 этажа 5 корпуса ЧОКБ, ул. Воровского, 70)

15:00 Челябинск – Торжественное открытие Всероссийских соревнований по современному пятиборью между юношами и девушками в классе двоеборья, троеборья, четырехборья, а также открытие первенства России между девушками до 19 лет по четырехборью (Легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

17:00 Челябинск – Депутат Государственной Думы Е.А. Ямпольская проведет прием граждан в общественной приемной Д.А. Медведева (общественная приемная Д.А.Медведева, ул. Цвиллинга, 31)

18:00 Челябинск – Показ спектакля «Ты чё такой похнюпый?» и творческая встреча с Захаром Прилепиным в рамках V международного фестиваля CHELоВЕК ТЕАТРА (Новый художественный театр, пр. Ленина, 19)

Челябинск. Другие новости 28.02.17

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