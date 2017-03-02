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Челябинск

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Публикации за 02.03.17

02 марта ожидаются следующие события – Челябинск

02 марта ожидаются следующие события – Челябинск

02.03.2017, четверг

  • 10:00 Челябинск – Многодетная семья Татьяны Васильевой направит заявление на получение путевок для детей в загородные оздоровительные лагеря по Интернету на федеральном портале государственных и муниципальных услуг (Министерство социальных отношений, ул. Воровского, 30)
  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Нужно ли рассказывать молодёжи о половых инфекциях?» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)
  • 11:30 Челябинск – Пресс-конференция по итогам съезда директоров школ: «Актуальные направления развития системы общего образования Челябинской области» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)
  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная международному фестивалю классической музыки имени Е.В. Образцовой «Кармен» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)
  • 13:00 Челябинск – Круглый стол Круглый стол «Об изменениях в системе платы за общедомовые нужды» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)
  • 14:00 Челябинск – Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города по теме «О мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории города Челябинска в 2017 году» (администрации города, пл. Революции, 2, 4 этаж, актовый зал)
  • 14:00 Челябинск – Парад открытия Всероссийских соревнований «Уральские Самоцветы» на приз губернатора Челябинской области по художественной гимнастике (ДС «МЕТАР-СПОРТ»,ул. Черкасская, 1)
  • 14:30 Челябинск – Открытие выставки «Кукла в жизни человека», приуроченной к Международному женскому дню (Музей почтовой связи, пр. Ленина, 64)
  • 18:00 Челябинск – Фестиваль и присуждение общественной премии «Щит и роза» (Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)

Челябинск. Другие новости 01.03.17

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